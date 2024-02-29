У хутряній пов'язці та плащі: дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла на подіум на показі Chloe

Показ бренду відбувся у рамках Тижня моди у Парижі.
Колекція Chloe ready-to-wear сезону осінь-зима 2024-2025 стала дебютною для Чемени Камалі – нової креативної директорки бренду. Дизайнерка пропонує вироби з мережива, картаті пальта та хутряні плащі, а як головні убори — м'які пов'язки зі штучного хутра. Саме в такій і вийшла на подіум 25-річна італійська модель Вітторія Черетті, якій приписують роман із актором Леонардо Ді Капріо.
Вона була в лаковому бежевому плащі, у легкій шифоновій блузці та високих коричневих чоботях-ботфортах на високих підборах.
Нагадаємо, Вітторія – успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах.
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