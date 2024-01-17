У хутряній шапці та чоботях на платформі: Емілі Ратаковскі на прогулянці у Нью-Йорку

32-річна модель, як звичайно, вийшла з дому і прямувала у справах, коли її підстерегли фотографи.

Цього разу Емілі тепло одяглася. На ній була руда хутряна шапка, шкіряна куртка, чорна спідниця-міді та високі шкіряні чоботи на платформі та підборах. Її волосся було розпущене, а на обличчі були чорні великі окуляри від сонця.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Минулого разу Емілі одягала спідницю з розрізом до стегна та топ і в такому образі з'явилася на прогулянці. Але щоб модель не одягла, вона завжди залишається в центрі уваги репортерів.

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