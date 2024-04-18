У хутряному капелюсі і топі з дірками: дреґ-квін у всьому червоному позувала на вечірці Ріанни

30-річна Black Peppa привернула до себе увагу яскравим та епатажним виглядом на івенті.

Британська дреґ-квін Black Peppa відвідала вечірку Ріанни у Лондоні з нагоди виходу нової лінійки взуття Creeper Phatty Earth Tone колаборації Fenty x Puma.

Знаменитість позувала у всьому червоному: штанях зі шкіряним поясом й екстравагантному топі з дірками, який був створений, наче з воску. Її голову прикрашав великий хутряний капелюх.

Black Peppa / Фото: Getty Images

Аутфіт Black Peppa доповнила ботильйнами, інкрустованими стразами, на високих платформах і підборах. У неї було розпущене волосся на один бік, яскравий макіяж на обличчі, довгий манікюр із декором та масивні гламурні аксесуари.

Нагадаємо, дреґ-квін принцеса Поппі в образі потворного та елегантного гобліна з'явилася на премії "Еммі".

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