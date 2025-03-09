У хутряному кожушку та білих штанях: Джорджина Родрігес сходила на модний показ

Модель та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – приїхала на Тиждень моди до Парижа.

Джорджина відвідала показ жіночого одягу Elie Saab осінь-зима 2025-2026 у межах Паризького тижня моди у Palais De Tokyo у французькій столиці.

Перед камерами фотографів Родрігес з'явилася в білих штанях-кльош і короткому кожушку зі штучного хутра. Модель зібрала волосся у високий кінський хвіст, підкреслила очі та губи у макіяжі, одягла сережки-цвяшки з діамантами та позувала перед камерами фотографів.

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

Цей показ у Парижі відвідала і принцеса Греції Марія-Олімпія. Вона обрала ніжний костюм пастельного кольору, який складався з топу з вишивкою та міді спідниці зі складками для публічного виходу.

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