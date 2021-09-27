У хутряному міні і човниках: фігуриста реперка Lizzo захопила аутфітом

Американська реп-виконавиця Lizzo у вихідні відвідала фестиваль Global Citizen.

Папараці сфотографували артистку в Центральному парку в Нью-Йорку, де, власне, і відбувся щорічний фестиваль. Цього року концерт був присвячений вакцинації від COVID-19.

Одягнена 33-річна співачка була в хутряне мініатюрне вбрання білого кольору з чорними плямами, до якого підібрала чорні туфлі-човники на підборах. Зірка вирішила продемонструвати світові свої ноги, одягнувши настільки пікантно-коротке вбрання. Чорне густе волосся Lizzo було зібране у високий хвіст, а на обличчі у неї був насичений макіяж зі стрілками на повіках і яскраво-рожевою помадою на губах. На грудях у 33-річної співачки була стрічка з написом: "Не тягни, просто будь королевою".

Lizzo / Getty Images

Цей самий концерт відвідали й інші зірки, зокрема Дженніфер Лопес зі своїм бойфрендом Беном Аффлеком, Меган Маркл і принц Гаррі, Кеті Голмс та інші.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

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