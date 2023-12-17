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У хутряному пальті і з новою зачіскою: Емілі Ратаковскі постала перед папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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227
Час на прочитання
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У хутряному пальті і з новою зачіскою: Емілі Ратаковскі постала перед папараці

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Модель Емілі Ратаковскі знову потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.

Дівчина одягла пальто в принт "гусяча лапка" з хутряним оздобленням на подолі і поясом на талії, також була в чорних штанях-кльошах і взута в чорні кросівки. В руках у Емілі була склянка з холодною кавою. Ратаковскі розпустила своє каштанове волосся, до речі, вона обрізала собі чубок і одягла окуляри з прозорими лінзами.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня Емілі Ратаковскі з'явилася перед камерами в рожевому кетсьюті, що обтискає фігуру, коли знімалася в рекламі косметичного бренду Maybelline просто на вулицях Нью-Йорка.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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