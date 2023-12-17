У хутряному пальті і з новою зачіскою: Емілі Ратаковскі постала перед папараці

Дівчина одягла пальто в принт "гусяча лапка" з хутряним оздобленням на подолі і поясом на талії, також була в чорних штанях-кльошах і взута в чорні кросівки. В руках у Емілі була склянка з холодною кавою. Ратаковскі розпустила своє каштанове волосся, до речі, вона обрізала собі чубок і одягла окуляри з прозорими лінзами.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня Емілі Ратаковскі з'явилася перед камерами в рожевому кетсьюті, що обтискає фігуру, коли знімалася в рекламі косметичного бренду Maybelline просто на вулицях Нью-Йорка.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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