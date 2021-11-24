У хутряному пальті та з сумкою Birkin: вагітна Джорджина Родрігес похизувалася аутфітом

У хутряному пальті та з сумкою Birkin: вагітна Джорджина Родрігес похизувалася аутфітом

Кохана Крішіану Роналду поділилася новими фото, але вагітний живіт не показує.

27-річна португальська модель та світська левиця показала черговий лук. У Манчестері, де живе Джорджина разом із Роналду та їхніми дітьми, вже досить прохолодно. Тому вона одяглася тепліше і показала новий образ.

Одягнена дівчина була сірий кроптоп та спортивні сірі штани, а зверху в біле хутряне пальто. Чорна бейсболка, масивні білі кросівки та крокодиляча сумка Birkin чудово завершували образ.

Також Джорджина зробила червоний манікюр, макіяж, у вухах у неї сяяли сережки зі смарагдовим каменем, а на пальці така сама каблучка.

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Словом, продемонструвала себе у всій красі, а от живіт не показала. Хоча вони з Кріштіану не приховували, що чекають на народження двійні. У пари, нагадаємо, є спільна дочка Алана, якій три роки, а також Кріштіану виховує 11-річного сина Кріштіану (ім'я матері дитини футболіст тримає в секреті) та 4-річних близнюків Єву та Матео, народжених сурогатною матір'ю.

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