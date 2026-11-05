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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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121
Час на прочитання
1 хв

У яскравій мінісукні з графічним принтом: папараці заскочили Джессіку Честейн у Нью-Йорку

49-річна акторка мала гарний і стрункий вигляд.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Честейн

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка усміхалася фотографам, демонструючи яскравий образ із нотками ретростилю.

На ній була мінісукня на широких бретельках із квадратним декольте і цікавим візуальним ефектом. Вбрання прикрашав графічний принт, у якому поєдналися рожеві, коричневі і темні смуги.

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Getty Images

Честейн поєднала сукню зі щільними чорними колготами і чорними лакованими туфлями-човниками з гострими носками. Із прикрас зірка обрала невеликі золоті сережки-кільця і велику золоту каблучку.

Своє біляве волосся Джессіка акуратно уклала з бічним проділом і зробила макіяж смокі-айс і з рожевою помадою.

Нагадаємо, Джессіка Честейн змінила колір волосся і зачарувала шовковою мінісукнею на прем’єрі жахітняка.

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