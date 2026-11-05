- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
У яскравій мінісукні з графічним принтом: папараці заскочили Джессіку Честейн у Нью-Йорку
49-річна акторка мала гарний і стрункий вигляд.
Джессіка Честейн потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка усміхалася фотографам, демонструючи яскравий образ із нотками ретростилю.
На ній була мінісукня на широких бретельках із квадратним декольте і цікавим візуальним ефектом. Вбрання прикрашав графічний принт, у якому поєдналися рожеві, коричневі і темні смуги.
Честейн поєднала сукню зі щільними чорними колготами і чорними лакованими туфлями-човниками з гострими носками. Із прикрас зірка обрала невеликі золоті сережки-кільця і велику золоту каблучку.
Своє біляве волосся Джессіка акуратно уклала з бічним проділом і зробила макіяж смокі-айс і з рожевою помадою.
Нагадаємо, Джессіка Честейн змінила колір волосся і зачарувала шовковою мінісукнею на прем’єрі жахітняка.