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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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422
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1 хв

У яскравій сукні та прикрасах від свого бренду: Джессіка Сімпсон з'явилася в Нью-Йорку

Співачку сфотографували папараці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

45-річна Джессіка Сімпсон, поп-зірка 2000-х, яка схудла на 45 кілограмів, з’явилася на публіці в Нью-Йорку. Співачку помітили, коли вона йшла на інтерв’ю на шоу Today, яке виходить на американському каналі NBC. Там вона розповіла про свій новий альбом, а також трохи про розлучення.

Для появи на телебаченні вона одягла яскраве вбрання — довгу літню сукню від Moschino у великий квітковий принт, яку носила в поєднанні з «металевою» сумкою-хобо від Rabanne. Доповнювали образ зірки прикраси з топазами від її власного бренду Jessica Simpson.

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

Потім співачка вийшла на сцену в межах серії концертів Citi Concert Series у Рокфеллер-Плаза, виконавши попурі зі своїх хітів I Think I’m in Love і With You.

Сімпсон переодяглася, але мала не менш ефектний і оригінальний вигляд, адже на ній була довга сукня пудрового відтінку, прикрашена пір’ям і шнурівкою, а також накидка з довгих блискучих леліток.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Гламуру образу додавали довгий і креативний манікюр, укладання з легкими локонами, а також масивні прикраси.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

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