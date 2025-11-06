ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
21
1 хв

У яскравій сукні з об'ємними оборками: Елізабет Олсен відвідала прем'єру ромкома

Верх її вбрання був дуже незвичайно оформлений і навіть трохи нагадував фартух з минулого.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Елізабет Олсен

Елізабет Олсен / © Associated Press

Молодша сестра близнючок Ешлі та Мері-Кейт Олсен — Елізабет Олсен — відвідала спеціальний показ фільму «Вічність», у якому виконала головну роль. Захід відбувся в Лос-Анджелесі в одному з кінотеатрів.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Перед камерами акторка з’явилася в оригінальному образі, сукня дівчини привернула увагу через насичено-червоний відтінок і незвичайний дизайн.

Елізабет одягла сукню від Miu Miu з об’ємними рукавами-воланами і приталеним силуетом. Спідниця була довжини міді, що давало змогу роздивитися також червоні туфлі Олсен на підборах і з відкритою п’ятою.

Образ акторки також доповнили лаконічне укладання, нюдовий макіяж, а також прикраси.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

«Вічність» — майбутній американський фільм у жанрі романтичної комедії. За сюжетом, головна героїня Джоан, роль якої виконала Елізабет, помирає. Після смерті в кожного є тиждень, щоб обрати, де та з ким провести вічність. Для Джоан це складно — адже вона повинна обрати між Ларрі та Люком, своїм першим коханням, загиблим на війні, і чоловіком, із яким вона побудувала своє життя.

21
