У яскравій сукні з розрізом та оригінальним кольє на шиї: розкішна Аманда Сейфрід на прем’єрі "Служниці"

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Американська акторка прикувала до себе увагу фотографів, коли з’явилася на червоній доріжці у Лос-Анджелесі. Зірка відвідала прем’єру фільму «Служниця» у якому разом із Сідні Свіні зіграла головну роль.

На захід акторка прийшла у блискучій червоній сукні від бренду Monse із колекції Pre-Fall 2026, яка була повністю розбита мілким продовгуватим бісером. Бретельок у вбрання не було, а прикрашали його складки тканини і бант на бедрах. Також у сукні був розріз на спідниці, який додавав образу «родзинку» ефективності.

Аманда носила своє вбрання у поєднанні із золотими босоніжками на підборах та приголомшливим кольє від відомого ювелірного бренду Tiffany & Co. із платини та 18-каратного золота у вигляді двох риб, які тримають камінь.

Ця прикраса Аманди нагадала одну із найвідоміших брошок Елізабет Тейлор. Прикраса була створена французьким ювеліром Жаном Мішелем Шлюмберже для Tiffany & Co. Річард Бертон подарував Елізабет Тейлор цю вишукану брошку до прем’єри його фільму «Ніч ігуани».

Брошка Елізабет Тейлор / © Associated Press