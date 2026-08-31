У яскравому бікіні на Багамських островах: Демі Ловато покаталася на гідроциклі

Демі Ловато

Реклама

Демі Ловато опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку на Багамських островах. Співачка позувала на гідроциклі посеред мальовничої водойми з кришталево чистою водою.

Демі Ловато

Для водної прогулянки Демі обрала яскраве бікіні з квітковим принтом. Верх купальника мав тонкі бретельки, драпування та зав’язку посередині. Плавки з високим посадженням на стегнах були прикрашені довгими шнурівками з боків.

Реклама

Пляжний лук артистка доповнила чорними сонцезахисними окулярами, маленькими сережками-кільцями та каблучками. Волосся Демі було мокрим і розпущеним, а на обличчі майже не було макіяжу.

Реклама

Демі Ловато

Ловато зробила кілька селфі на гідроциклі, продемонструвавши численні татуювання та струнку фігуру. Її яскравий купальник ефектно контрастував із бірюзовою водою та безхмарним небом.

Новини партнерів