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- Шоу-бізнес
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У яскравому бікіні на Багамських островах: Демі Ловато покаталася на гідроциклі
Співачка поділилася сонячними кадрами, зробленими посеред прозорої бірюзової води.
Демі Ловато опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку на Багамських островах. Співачка позувала на гідроциклі посеред мальовничої водойми з кришталево чистою водою.
Для водної прогулянки Демі обрала яскраве бікіні з квітковим принтом. Верх купальника мав тонкі бретельки, драпування та зав’язку посередині. Плавки з високим посадженням на стегнах були прикрашені довгими шнурівками з боків.
Пляжний лук артистка доповнила чорними сонцезахисними окулярами, маленькими сережками-кільцями та каблучками. Волосся Демі було мокрим і розпущеним, а на обличчі майже не було макіяжу.
Ловато зробила кілька селфі на гідроциклі, продемонструвавши численні татуювання та струнку фігуру. Її яскравий купальник ефектно контрастував із бірюзовою водою та безхмарним небом.