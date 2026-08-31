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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

У яскравому бікіні на Багамських островах: Демі Ловато покаталася на гідроциклі

Співачка поділилася сонячними кадрами, зробленими посеред прозорої бірюзової води.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Демі Ловато

Демі Ловато

Демі Ловато опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку на Багамських островах. Співачка позувала на гідроциклі посеред мальовничої водойми з кришталево чистою водою.

Демі Ловато

Демі Ловато

Для водної прогулянки Демі обрала яскраве бікіні з квітковим принтом. Верх купальника мав тонкі бретельки, драпування та зав’язку посередині. Плавки з високим посадженням на стегнах були прикрашені довгими шнурівками з боків.

Пляжний лук артистка доповнила чорними сонцезахисними окулярами, маленькими сережками-кільцями та каблучками. Волосся Демі було мокрим і розпущеним, а на обличчі майже не було макіяжу.

Демі Ловато

Демі Ловато

Ловато зробила кілька селфі на гідроциклі, продемонструвавши численні татуювання та струнку фігуру. Її яскравий купальник ефектно контрастував із бірюзовою водою та безхмарним небом.

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