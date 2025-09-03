ТСН у соціальних мережах

У яскравому бікіні та з коктейлем у руках: Сальма Гаєк показала, як зустріла 59-річчя

Зірка провела святковий день, як завжди, весело.

Юлія Кудринська
Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Associated Press

2 вересня акторка, режисерка і продюсерка — Сальма Гаєк — святкувала день народження. Їй виповнилося 59 років. У своєму Instagram вона показала, як його зустріла.

Зірка позувала на яхті. На ній було яскраве бікіні та сонцезахисні окуляри. У руках вона тримала коктейль, схожий на «Апероль». «59 кіл навколо Сонця, а я все ще танцюю. Будьте здорові і дякую за вашу любов», — написала акторка під знімком.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

А журнал Sports Illustrated, для обкладинки якого вона в купальнику нещодавно знялася, поділився пікантними фото іменинниці на своїй сторінці Instagram. Гаєк зображена топлес і в різних купальниках, а також у чорній мереживній сукні.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк

Сальма має розкішний вигляд. У численних інтерв’ю вона заперечує, що коли-небудь вдавалася до пластичної хірургії. Акторка стверджує, що підтримує свою фігуру завдяки збалансованому харчуванню та активному способу життя. Вона не дотримується суворих дієт і не любить спорт. Гаєк полюбляє йогу й іноді займається танцями.

Раніше, нагадаємо, Сальма Гаєк прийшла з чоловіком-мільярдером на показ мод. Пара з’явилася в Парижі на Тижні моди.

