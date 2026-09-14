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- Шоу-бізнес
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У яскравому кардигані і з тигровою сумочкою: Ешлі Грем у повсякденному луку з’явилася на тенісному турнірі
38-річна модель plus-size, яка останнім часом дуже схудла, постала на тенісному матчі у комфортному вбранні з яскравими й анімалістичними акцентами.
Ешлі Грем відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу, який відбувся у Нью-Йорку. Для такої події вона обрала повсякденний лук у стилі casual.
На моделі був яскраво-червоний укорочений кардиган Polo Ralph Lauren з короткими рукавами та білими ґудзиками. Кілька верхніх ґудзиків Ешлі залишила розстебнутими, додавши образу пікантності. Верх вона поєднала з бежевими штанами із завищеною талією та дуже широкими штанинами з відворотами.
Талію Грем підкреслила чорним ременем із золотистими деталями. Завершили аутфіт босоніжки з тигровим принтом і невелика сумка з таким самим анімалістичним візерунком.
Волосся модель зібрала у хвіст, залишивши біля обличчя з одного боку хвилястепасмо. Вона зробила легкий макіяж із рожевими рум’янами і глянцевим блиском на губах, а з прикрас обрала сережки-кільця, каблучки, браслет і годинник.
Нагадаємо, Ешлі Грем картатою сукнею з відкритими плечима підкреслила схудлу фігуру.