У яскравому кардигані і з тигровою сумочкою: Ешлі Грем у повсякденному луку з’явилася на тенісному турнірі

Ешлі Грем / © Getty Images

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Ешлі Грем відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу, який відбувся у Нью-Йорку. Для такої події вона обрала повсякденний лук у стилі casual.

На моделі був яскраво-червоний укорочений кардиган Polo Ralph Lauren з короткими рукавами та білими ґудзиками. Кілька верхніх ґудзиків Ешлі залишила розстебнутими, додавши образу пікантності. Верх вона поєднала з бежевими штанами із завищеною талією та дуже широкими штанинами з відворотами.

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Ешлі Грем / © Getty Images

Талію Грем підкреслила чорним ременем із золотистими деталями. Завершили аутфіт босоніжки з тигровим принтом і невелика сумка з таким самим анімалістичним візерунком.

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Волосся модель зібрала у хвіст, залишивши біля обличчя з одного боку хвилястепасмо. Вона зробила легкий макіяж із рожевими рум’янами і глянцевим блиском на губах, а з прикрас обрала сережки-кільця, каблучки, браслет і годинник.

Нагадаємо, Ешлі Грем картатою сукнею з відкритими плечима підкреслила схудлу фігуру.

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