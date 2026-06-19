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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

У яскравому худі і без штанів: Елізабет Герлі знялася у рекламній кампанії, автором якої став її син

Акторка показала новий кадр з фотосесії на Ібіці для промокампанії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі потішила своїх підписників в Instagram новою світлиною, на якій вона позувала на тлі моря. Одягнена зірка була у яскраве неоново-помаранчеве худі з капюшоном на голові і написом GOD, виконаним у камуфляжному принті. На низ акторка вирішила нічого не одягати — ні штанів, ні спідниці.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У Герлі був макіяж з чорним олівцем, яким вона підкреслила очі, і з ніжно-рожевим блиском на губах. Волосся вона недбало зібрала і сховала під капюшон, залишивши кілька пасом біля обличчя.

У підписі до фото Герлі розповіла, що фото було зроблене для нової рекламної кампанії бренду, а її фотографом став син — Деміан Герлі, який останніми роками активно розвивається як фотограф і режисер.

«Моя нова кампанія для @doorsofperception_ibiza, знята @damianhurley1 (і так, після знімань я вкрала це худі)», — з гумором написала акторка.

Нагадаємо, Деміан Герлі вже не вперше працює зі своєю знаменитою мамою. Саме він знімав чимало її рекламних кампаній і став режисером фільму Strictly Confidential (2024), у якому Елізабет зіграла одну з головних ролей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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