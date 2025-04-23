У яскравому купальнику: 53-річна акторка похизувалася накачаним пресом на пляжі в Малібу

Брук Берк / © Getty Images

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До об’єктивів папараці на пляжі в Малібу потрапила американська акторка, фотомодель і ведуча реалітішоу Брук Берк.

Жінка гуляла узбережжям у яскравому пляжному луку. На ній був салатовий купальник з помаранчевими й жовтими вставками.

Брук Берк / © Getty Images

Брук продемонструвала струнку фігуру і накачаний прес. У неї було розпущене волосся, сережки-кільця у вухах, золотий ланцюжок з підвіскою Van Cleef & Arpels на шиї і золотий браслет Cartier на зап’ясті.

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Нагадаємо, раніше Брук Берк відпочивала в Малібу у бікіні на зав’язках графітового відтінку.