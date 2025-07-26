- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
У яскравому міні з лелытками: Джессіка Сімпсон підкреслила ноги оригінальним вбранням
Попспівачка викликала фурор на вулицях Нью-Йорка.
Співачка Джессіка Сімпсон просто сяяла, коли з’явилася на вулиці в гламурній помаранчевій мінісукні. Її вбрання було від бренду Wolf & Badger, мало квадратне декольте, широкі бретельки і маленький розріз на спідниці. Сукня була повністю розшита лелітками, а також на ній була аплікація у вигляді величезного сонця на одному боці.
Цю гламурну та святкову сукню Джессіка доповнила не менш гламурними аксесуарами, адже одягла багато прикрас, а також золотисті босоніжки від свого ж бренду Jessica Simpson та в руці тримала сумку від Louis Vuitton, теж золотого кольору. Волосся попзірка розпустила, а на обличчі зробила яскравий макіяж.
Також у яскравій сукні вона потрапила під приціл папараці ще раз. Джессіку Сімпсон сфотографували папараці в Нью-Йорку в бохообразі, адже вона поєднала червону сукню і яскравий бомбер, а також доповнила вбрання сумкою Valentino.