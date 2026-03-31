У яскравих колготках та шкіряній мініспідниці: 68-річну Шерон Стоун сфотографували папараці

Акторка потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, куди, ймовірно прилетіла для просування нового сезону серіалу «Ейфорія», у якому зіграла. Це шоу повертається на екрани після чотирирічної перерви з третім сезоном, який стартує вже 12 квітня. Багато шанувальників вважали, що серіал приречений ніколи не мати завершення, але шоу не тільки зняли, а й залучили до нього такі гучні імена, як Стоун.

68-річна акторка мала приголомшливий вигляд і одяглася яскраво. Шерон поєднала шкіряну мініспідницю, пальто та чорні ботильйони з теракотовою класичною водолазкою і яскравими колготками в геометричний принт. Образ Стоун доповнила також легкою шапкою, окулярами і сумкою.

Днем раніше її також сфотографували, але у плащі і з сумкою Dolce & Gabbana, яку акторка прикрасила хусткою від відомого французського бренду Hermès.

До речі, хустка, яку акторка зав’язала на сумку — рідкісна і вважається колекційною. Автором малюнку на ній є Юбер де Ватріган. Хустка називається Plaza de Toros і зображена на ній корида. Хустка була вперше випущена 1993 року і ще раз перевипущена 1997 року.