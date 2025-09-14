ТСН у соціальних мережах

У яскравих туфлях і мереживних рукавичках з пір’ям: ефектна Анна Саліванчук на прем’єрі фільму

Акторка мала стильний і стрункий вигляд на кіноподії.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук відвідала прем’єрний показ фільму «Абатство Даунтон: Величний фінал», який відбувся у кінотеатрі «Оскар» у Києві.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

На заході акторка постала у стильному образі, у якому поєдналися класика й авангардність. На Анні був чорний костюм, що складався з прямих штанів і жилета з V-подібним вирізом, який вона доповнила елегантними чорними мереживними рукавичками з пір’ям. Взута зірка була у сині сатинові гостроносі туфлі на високих шпильках.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Аутфіт Саліванчук доповнила лук акцентними аксесуарами: синім намистом із пензликами та брошкою з камінням і синім пір’ям. На ній також були гарні сережки і каблучки. Акторка зібрала волосся у хвіст і зробила ніжний макіяж.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Про фільм:

«Абатство Даунтон: Величний фінал» — це повернення світового кінематографічне феномена. Дія стрічки відбувається на початку 1930-х років — для персонажів серіалу і попередніх фільмів це період змін: соціальних, економічних, культурних. Старовинний маєток Даунтон вступає у нову епоху. Фільм став фінальним у франшизі «Аббатство Даунтон» — завершує історію родини Кроулі та їхніх слуг після шести сезонів телесеріалу і двох попередніх фільмів. Кожному з героїв доведеться обирати: залишатися в минулому чи адаптуватися до змін. Тут розкривається тема часу, традицій, спадщини і викликів нової епохи.

Прокат фільму в українських кінотеатрах триває.

