У камуфляжних штанах та дивній куртці: Белла Хадід у Нью-Йорку

25-річну модель Беллу Хадід заскочили папараці під час прогулянки в районі Трайбека, в Нью-Йорку.

Дівчина вирушила на шопінг. Одягнена Белла була в камуфляжні штани, взута в коричневі кросівки New Balance Aimé Leon Dore і чорну куртку з дуже дивним декором на спині під якою у Хадід була червона сорочка.

Белла Хадід / Getty Images

На зірці були окуляри у чорній оправі та темно-коричнева маска на обличчі. Белла зібрала волосся в хвіст, одягла сережки-висячки із зеленим камінням і кілька зелених каблучок було у неї на пальцях. Макіяж на обличчі був непомітний через маску, яку модель не знімала.

Белла Хадід / Getty Images

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