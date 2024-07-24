У камуфляжних штанях і з дорогоцінною прикрасою на шиї: новий стильний вихід Ріанни

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Ріанна. Вона продемонструвала на вулицях міста стильний образ.

Артистка була одягнена у мішкуваті камуфляжні штани з накладними кишенями та синій світшот із білими та чорними вставками і написами.

Лук вона доповнила графітовими світловідбиваючими кросівками із червоною гумовою підошвою. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на шиї – намисто-ланцюжок із діамантами, рубінами, сапфірами і смарагдами, а на зап'ясті – браслети з камінням.

Ріанна / Фото: Getty Images

Волосся артистка заплела у кіски і зібрала їх на маківці, а також зробила макіяж із мідними тінями на повіках і прозорим блиском на губах

На плечі у Рірі висіла велика сумка від Gucci з монограмою бренду, а в руці вона тримала чорні сонцезахисні окуляри з червоними вставками.

Нагадаємо, минулого разу Ріанна вийшла у світ у білому топі з вирізом, чорних спортивних мінішортах і чорному довгому плащі.

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