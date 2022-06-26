У канарковій сукні і з локонами: Тіна Кароль з благодійним концертом виступила у Чехії

У канарковій сукні і з локонами: Тіна Кароль з благодійним концертом виступила у Чехії

Артистка у яскравому образі з'явилася перед глядачами.

Тіна Кароль виступила з благодійним концертом у чеському місті Брно. Отримані кошти від продажу квитків підуть на підтримку українським дітям.

На сцені вона постала в атласній довгій сукні канаркового кольору з драпуванням на верхній частині. Аутфіт співачка доповнила зачіскою з локонами і макіяжем.

Нагадаємо, Кароль виступила у Мадриді. Співачка з'явилася в асемитричній сукні кольору стиглого манго від українського бренду Lever Couture. Вбрання мало високий розріз і пікантний виріз в зоні декольте.

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