У канарковій сукні і з локонами: Тіна Кароль з благодійним концертом виступила у Чехії

Артистка у яскравому образі з'явилася перед глядачами.
Тіна Кароль виступила з благодійним концертом у чеському місті Брно. Отримані кошти від продажу квитків підуть на підтримку українським дітям.
На сцені вона постала в атласній довгій сукні канаркового кольору з драпуванням на верхній частині. Аутфіт співачка доповнила зачіскою з локонами і макіяжем.
Нагадаємо, Кароль виступила у Мадриді. Співачка з'явилася в асемитричній сукні кольору стиглого манго від українського бренду Lever Couture. Вбрання мало високий розріз і пікантний виріз в зоні декольте.
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