Аплодували стоячи: у Каннах відбувся показ картини "Бачення метелика" українського режисера Максима Наконечного

Українці не лише представили свою картину, але і змогли висловити у Каннах позицію. Режисер фільму розповів про свої емоції у коментарі ТСН.

Перед показом команда фільму розгорнула плакат з написом "Росіяни вбивають українців. Чи вважаєте ви образливим і тривожним говорити про цей геноцид?" Також в руках вони тримали плакати з написом "Чутливий контент". Під час акції українців, увімкнули сирени повітряної тривоги.

"Ми цим дуже задоволені, що нам дали можливість висловитися саме так, як ми хотіли і збиралися", - сказав Максим у коментарі ТСН. "Які емоції після перегляду? Це закінчилося! Мається на увазі, що коли бачиш результат роботи на великому екрані це все таки щось так значить. Нарешті цей декількарічний процес все, можна відпускати далі у плавання. Ну і я сподіваюся, що це хоч якось зарадить і наблизить нашу перемогу. Дійсно інше зараз потрібне, коли кричать гармати і музи мовчать, але сподіваюся, що не мовчать, а кажуть кожному просто на вушко", - додав режисер.

Максим Наконечний

"До війни це була мрія. Зараз це відчувається, як ще один етап в нашій боротьбі. Дуже доречно розповісти про війну, про те, що проходили зокрема українські військові і не військові всі ці 8 років. Тому що здається, що міжнародна спільнота звернула увагу лише зараз на все те, що відбувалося у нас 8 років. І для їх ширшого більшого розуміння нам треба розповідати людські історії, щоб люди навіть не дотичні до цього відчули через що проходить зараз кожен українець українка", - розповів режисер кореспонденці ТСН, що потрапити на Каннський кінофестиваль була його мрія.

Показ картини "Бачення метелика"

Також під час розмови Максим згадав, як пережив перший день війни та що найбільше у той момент переживав за свою картину.

"Вже 24.02 переховувався в метро Лук‘янівська, подзвонив нашому постпродакшен координатору і спитав: Тарас, ми все відправили шведам? Він сказав "так-так-так". І тоді я подумав, хай стається що завгодно - фільм точно буде".

Показ картини "Бачення метелика"

"Мій фільм про повернення з війни, про травму війни, полону волю до життя і про спасіння! Мені ідея цього фільму прийшла, коли я монтував фільм "Невидимий батальон". Це історія про 6 жінок ветеранів. Я був настільки вражений, що придумав ось цю видуману історію, але натхненну теж реальністю. І так сталося, що одна з героїнь цього фільму Паєвська "Тайра" вона зараз в полоні росіян. Я своїм завданням бачу розповсюдження інформації про "Тайру" і заклики про її негайне звільнення!", - каже режисер. Саме тому на фотокол він прийшов у футболці із закликом її звільнити.

У Каннах відбулась прем'єра українського фільму "Бачення метелика"

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