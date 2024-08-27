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У канотьє та стильному костюмі: Сігурні Вівер прибула до Венеції на кінофестиваль

У канотьє та стильному костюмі: Сігурні Вівер прибула до Венеції на кінофестиваль

Сігурні Вівер / Фото: Getty Images

Незабаром акторка вийде на червону доріжку цього знаменитого заходу.

74-річна Сігурні Вівер потрапила під приціл фотографів в Італії. Акторка прибула до Венеції, адже в цьому красивому місті, що стоїть на воді, 28 серпня стартує щорічний Венеційський кінофестиваль. Цього року він стане 81-м.

Сігурні сфотографували на пірсі, куди вона прибула на водяному таксі. Акторка була рада увазі і махала шанувальникам та фотографам рукою. Одягнена вона була в чорно-біле вбрання від Модного дому Chanel, яке включало чорну сорочку та білі широкі штани. Також вона одягла подовжений жакет з ребристої тканини та білі кросівки.

На плечі у акторки була сумка на ланцюжку-ремінці класичного для бренду стилю, в руці вона тримала сонцезахисні окуляри, а на голову одягла солом'яний капелюх канотьє з чорною широкою стрічкою.

Сігурні Вівер / © Getty Images
Сігурні Вівер / Фото: Getty Images

На цьому заході вона не рідкісний гість, проте востаннє відвідувала його 2022 року. Тоді зірка "Аватара" вийшла на червону доріжку у червоному комбінезоні від італійського бренду Valentino. Проте цього року Вівер отримає важливу нагороду – "Золотого лева" – за внесок у кінематограф.

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