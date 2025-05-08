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- Шоу-бізнес
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У капелюшку набакир: Кендалл Дженнер одягла вінтажне вбрання на вечірку
Вона вкотре приголомшила вибором модного вбрання.
Молодша сестра Кім Кардашян — модель Кендалл Дженнер — потрапила під приціл папараці на вечірці. Дівчина відвідала after-party, що відбувся після балу Met Gala у Нью-Йорку.
Кендалл того вечора одягла чорний костюм від бренду Mugler, який є архівним. Вбрання розроблене для колекції 1999 року та включає жакет і спідницю-олівець. Образ Кендал також доповнила туфлями на підборах і капелюшком у ретростилі, який наділа набакир.
Нагадаємо, що сам Met Gala вона відвідала в сірому ексклюзивному вбранні від Torisheju з жакетом і довгою спідницею зі шлейфом. Також відома модель і «ангел» Victoria’s Secret додала гламуру за допомогою прикрас від Chopard.