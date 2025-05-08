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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

У капелюшку набакир: Кендалл Дженнер одягла вінтажне вбрання на вечірку

Вона вкотре приголомшила вибором модного вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Молодша сестра Кім Кардашян — модель Кендалл Дженнер — потрапила під приціл папараці на вечірці. Дівчина відвідала after-party, що відбувся після балу Met Gala у Нью-Йорку.

Кендалл того вечора одягла чорний костюм від бренду Mugler, який є архівним. Вбрання розроблене для колекції 1999 року та включає жакет і спідницю-олівець. Образ Кендал також доповнила туфлями на підборах і капелюшком у ретростилі, який наділа набакир.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Нагадаємо, що сам Met Gala вона відвідала в сірому ексклюзивному вбранні від Torisheju з жакетом і довгою спідницею зі шлейфом. Також відома модель і «ангел» Victoria’s Secret додала гламуру за допомогою прикрас від Chopard.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

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Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

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София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

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Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
125
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