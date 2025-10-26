У капелюшку-відрі, квітковій сукні і панчохах із сонечками: Памела Андерсон обрала образ, натхненний садом

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо, у Нью-Йорку, біля магазину, у якому відбувався поп-ап її веганського косметичного бренду Sonsie.

Зірка продемонструвала милий образ, натхненний садом, який чудово поєднувався з інтер’єром магазину.

На акторці була бавовняна сукня з рожевим квітковим принтом у вінтажному стилі від техаського бренду Magnolia Pearl. Вбрання було вільного крою, з квадратним вирізом і було оздоблене прошвою.

Свій лук Андерсон доповнила кумедним капелюхом-відром із квітковим жовтим принтом і незвичайними яскраво-зеленими панчохами із зображенням сонечок також від Magnolia Pearl. Взута вона була у коричневі шкіряні гостроносі туфлі. І, як завжди, Памела була без макіяжу.

Нагадаємо, на презентацію свого б’юті-бренду у Нью-Йорку Памела Андерсон прийшла зі своїми синами-красенями.