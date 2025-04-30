У капелюсі та топі з відвертим декольте: Дженніфер Гарнер поділилася архівними знімками

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

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53-річна американська акторка, продюсерка та бізнесвумен Дженніфер Гарнер рідко ділиться в Instagram фотографіями у сміливих образах. Однак зробила виняток і опублікувала архівні знімки, на яких вона позує в чорному топі з глибоким V-подібним вирізом, штанах, чорному капелюсі-федорі та довгому намисті. На її обличчі ніжний макіяж із персиковим блиском на губах.

© Instagram Дженніфер Гарнер

У коментарі під фото сама акторка зазначила, що вже не пам’ятає, коли і ким було зроблено ці знімки.

© Instagram Дженніфер Гарнер

Зазначимо, зараз у соцмережі Дженніфер дуже мало подібних знімків. Більшість її мікроблогу зайнята фотографіями з її ферми — у 2017 році вона викупила сімейну ферму та запустила бренд Once Upon a Farm з виробництва органічного пюре для дітей.

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Раніше, нагадаємо, Дженніфер Гарнер показала дитячі фото зі своїми сестрами. У акторки дві сестри — Мелісса та Сюзанн, Дженніфер — середня сестра. На знімках вони зображені в різні періоди — зовсім маленькими і вже підлітками.