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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

У капелюсі та топі з відвертим декольте: Дженніфер Гарнер поділилася архівними знімками

Колишня дружина Бена Аффлека опублікувала в Мережі рідкісне сміливе фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

53-річна американська акторка, продюсерка та бізнесвумен Дженніфер Гарнер рідко ділиться в Instagram фотографіями у сміливих образах. Однак зробила виняток і опублікувала архівні знімки, на яких вона позує в чорному топі з глибоким V-подібним вирізом, штанах, чорному капелюсі-федорі та довгому намисті. На її обличчі ніжний макіяж із персиковим блиском на губах.

/ © Instagram Дженніфер Гарнер

© Instagram Дженніфер Гарнер

У коментарі під фото сама акторка зазначила, що вже не пам’ятає, коли і ким було зроблено ці знімки.

/ © Instagram Дженніфер Гарнер

© Instagram Дженніфер Гарнер

Зазначимо, зараз у соцмережі Дженніфер дуже мало подібних знімків. Більшість її мікроблогу зайнята фотографіями з її ферми — у 2017 році вона викупила сімейну ферму та запустила бренд Once Upon a Farm з виробництва органічного пюре для дітей.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Гарнер показала дитячі фото зі своїми сестрами. У акторки дві сестри — Мелісса та Сюзанн, Дженніфер — середня сестра. На знімках вони зображені в різні періоди — зовсім маленькими і вже підлітками.

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