У капелюсі з пір’я і в сукні з прозорим верхом: Ріта Ора ефектним луком привернула увагу на афтепаті "Оскара"

Ріта Ора / © Associated Press

Реклама

Ріта Ора відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair в Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес у Беверлі-Гіллз. Співачка привернула увагу своїм ефектним аутфітом.

Вона з’явилася на афтепаті у вечірній сміливій сукні, прикрашеній квітковими аплікаціями зі стразами, від бренду Tamara Ralph. Вбрання складалося з прозорого нюдового корсетного верху, під яким не було бюстгальтера, і чорної атласної спідниці з драпуванням, шлейфом і великим бантом ззаду.

Образ Ора доповнила великим чорним капелюхом зі страусиного піря, з-під якого визирала її білява кучерява зачіска. Артистка зробила макіяж із білими блискучими тінями, срібний манікюр, прикрасила вуха сережками з діамантами, а руки — браслетами, годинником і каблучками.