У капелюшку із завитком та мундштуком у руці: епатажна Doja Cat сходила на показ Schiaparelli

Захід традиційно відвідали світові знаменитості, серед яких папараці помітили співачку Doja Cat.

28-річна зірка, яка обожнює епатажні вбрання, що привертають увагу, з'явилася на шоу в мініспідниці з атласу, яку носила в поєднанні з корсетом і об'ємним жакетом, який складається з розписаних вручну оксамитових пелюсткок троянд, розшитих кристалами.

Також на артистці був виготовлений на замовлення оксамитовий чорний капелюх, що нагадував завиток волосся, яке впало на лоба, в руці вона несла сумку-губи, а в інший – мундштук із сигаретою. На обличчі у Doja Cat був яскравий макіяж з блакитними тінями, а у вухах – величезні золоті сережки-мушлі.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Над цим образом працював Бретт Алан Нельсон – її креативний директор та стиліст. Образом співачки Дім Schiaparelli поділився у Instagram.

Нагадаємо, що все ж таки найепатажнішим образом Doja Cat на Тижні моди була її поява на шоу Schiaparelli 2023 року. Тоді співачка повністю покрила своє тіло червоною фарбою та обклеїла його червоними кристалами Swarovski.

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