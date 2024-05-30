У капелюсі-таблетка з вуаллю: 61-річна Демі Мур на показі серіалу в Лос-Анджелесі

Зірка обрала однотонне вбрання та несподіваний аксесуар, який рідко зараз можна помітити на знаменитостях.

Акторка Демі Мур відвідала особливий захід у Лос-Анджелесі – спеціальний показ другого сезону серіалу "Ворожнеча". Захід відбувся у Гільдії режисерів Америки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі одягла строге вбрання чорного кольору — костюм з топом із високою горловиною та штанів-палацо. Також на відомій акторці був чорний капелюх-таблетка з вуаллю, який закривав її очі.

Образ Мур доповнила червоним манікюром, макіяжем, великими сережками та кількома браслетами на зап'ясті.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Образ акторки був відсиланням до її героїні в серіалі — Енн Вудворд, яка була реальним персонажем — американською світською левицею з трагічною долею. Одягатися відповідно до тематики заходу Мур любить, адже навіть на прем'єрний показ цього серіалу, який відбувся у січні цього року, прийшла у сукню від Balmain, яку прикрашав величезний лебідь.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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