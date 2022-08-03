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У капелюсі федорі, шортах та білих чоботях: ковбойський образ Майлін Класс

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У капелюсі федорі, шортах та білих чоботях: ковбойський образ Майлін Класс

Майлін Класс / Фото: Getty Images

Знаменитість не зраджує улюбленого стилю і знову вибрала анімалістичний принт.

Британка Майлін Клас — велика шанувальниця хижих принтів і раніше ми вже не раз розповідали про її ефектні леопардові сукні та жакети, проте сьогодні після знімань ведуча продемонструвала особливо сміливий образ. На 44-річній знаменитості були короткі джинсові шорти, блуза на запах із довгими рукавами та в принт "зебра". Доповнили цей образ капелюх федора, окуляри в білій оправі, невелика сумка Chanel, що висіла у неї через плече, безліч прикрас та білі чоботи у ковбойському стилі.

Майлін Класс / © Getty Images
Майлін Класс / Фото: Getty Images

Однак зазначимо, що незвичайний та стильний вигляд зірка намагається мати завжди, адже щодня на неї чекають папараці. Майлін знає, що її фото потраплять потім у багато таблоїдів.

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