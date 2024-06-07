У капелюсі-федорі та з оголеними плечима: Єва Лонгорія показала архівне фото

Зазвичай щочетверга в соцмережах користувачі показують архівні фото, супроводжуючи їх хештегом "tbt" — Throwback Thursday. Так, 49-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен – Єва Лонгорія – вирішила теж до нього приєднатися.

Вона показала знімок, на якому її знято в білому топі з оголеними плечима та в джинсах з низькою посадкою. Її образ доповнюють капелюх-федора і клатч з принтом у вигляді квітки.

Фото: Instagram Єви Лонгорії

"О боже, подивіться, що я знайшла в архіві ... Хто пам'ятає низькі джинси та федори?" — жартівливо підписала фото Єва. Коли було зроблено знімок, вона не розповіла.

Нагадаємо, раніше красива Єва Лонгорія з'явилася на світському заході. Акторка прийшла на гала-концерт Breaking Through The Lens Transcending Borders у лаунджі Campari Канського Палацу фестивалів у Каннах. Єва була в прозорій білій блузці та максіспідниці відтінку металік, розшитої паєтками, і доповнила образ сатиновими білими туфлями-човниками на підборах.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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