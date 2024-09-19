У капелюсі і картатій сорочці: Анна Саліванчук із синами прийшла на прем'єру фільму "Трансформери"

Акторка з дітьми першою побачила, як розпочалося вічне протистояння між анімаційними персонажами – Оптимусом Праймом і Мегатроном.
Анна Саліванчук відвідала допрем’єрний показ анімаційного екшну "Трансформери: Початок", який відбувся вчора, 18 вересня, у кінотеатрі "Планета Кіно" (Blockbuster Mall). На захід вона прийшла разом зі своїми синами – Глібом і Микитою.
Акторка продемонструвала стильний образ. На ній був білий топ, картата сорочка, яку вона зав'язала на талії і спустила з одного плеча, і сині джинси з тонким бежевим ремінцем. Лук зірка доповнила бежевим капелюхом із ланцюжком. Хлопчики були одягнені в однакові костюми з принтом.
На прем'єрі також побували акторка Антоніна Хижняк, ведучий В'ячеслав Соломка, а також улюблені анімаційні персонажі – Оптимус Прайм і Мегатрон, які прибули на Землю з самого Кібертрону.
Про анімаційний фільм:
Нова частина масштабної історії розповість про походження Кібертрону – батьківщини автоботів і десептиконів. Анімаційна картина продемонструє справжнє походження вічного протистояння між Оптимусом Праймом і Мегатроном.
Відсьогодні стрічка на широких українських екранах.
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