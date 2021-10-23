У капелюсі і незвичайному пальті: Нікі Гілтон зазнімкували в стильному осінньому образі

Вона вибрала повсякденний образ, в якому поєднала аксесуари знаменитих брендів.

Світська левиця і бізнесвумен Нікі Гілтон любить проводити час у Нью-Йорку і зірку часто фотографують, коли вона виходить у своїх справах, гуляє з дочками або просто виходить по каву. Нікі обирає для своїх появ прості образи, тому її дуже часто можна побачити в джинсах-скіні, джемперах і повсякденних пальтах або шубах із штучного хутра.

Вчора папараці знову заскочили Гілтон в місті, коли вона прогулювалася в районі Сохо. Знаменитість була одягнена в улюблені сині джинси, чорну футболку і балетки. На ній також було пальто від бренду alice + olivia цікавого фасону, в якому було поєднано стьобана шкіра і тепла тканина в модний принт "пепіта".

Осінній образ Нікі доповнила чорним фетровим капелюхом з широкими крисами і сумкою Valentino. На очах у неї були улюблені окуляри Ray-Ban.

Нікі Гілтон / Getty Images

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