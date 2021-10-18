У капелюсі і стоптаних черевиках: скандальний Джонні Депп з'явився на кінофестивалі в Римі

У капелюсі і стоптаних черевиках: скандальний Джонні Депп з'явився на кінофестивалі в Римі

Схоже, що актор застряг в одному образі, адже на всіх заходах з'являється в одному і тому ж.

Після скандального розлучення з Ембер Герд актор Джонні Деп став жертвою, так званої культури скасування. Його більше не кличуть у свої фільми режисери, він практично не з'являється на публіці, а ось з останнього фільму "Фантастичні звірі" актора і зовсім звільнили.

Востаннє на публіці Депп був помічений наприкінці серпня, коли прилетів на кілька днів у Карлові Вари, щоб презентувати свій фільм "Ще по одній з Шейном МакГоуеном". Тоді в Чехії він справив фурор, і віддані фанати актора буквально не давали йому проходу.

Зараз же Джонні проводить час в Римі, де проходить щорічний кінофестиваль. У "Вічному місті" він представить свою нову роботу — мультсеріал "Тупіки".

Джонні Депп / Associated Press

У мультику Депп озвучить одного з птахів. На червоній доріжці актор з'явився в своєму звичному вбранні: чорних джинсах, шкіряній куртці, сорочці і жилеті. Все це він поєднував з банданою, капелюхом, безліччю фенічок і стоптаними черевиками.

Джонні Депп / Associated Press

Увечері того ж дня він з'явився перед камерами в повністю чорному луці, сполучивши капелюх, шкіряні штани, сорочку з вишивкою і хусткою куфією. Черевики він залишив ті ж, що і вдень.

Джонні Депп / Associated Press

Джонні Депп / Associated Press

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