У капелюсі, мереживі та з чарівною сумкою: Сара Джессіка Паркер сяяла на Met Gala

У цьому одязі акторка ідеально обіграла тему заходу, оскільки він був фантазійним, квітковим і трохи казковим.

Першого понеділка травня традиційно в Нью-Йорку відбувся благодійний Бал Інституту костюма, який також називають Met Gala. Цей унікальний захід заснований ще 1948 року і досі приносить гроші Метрополітен музею. Щороку на килимовій доріжці цього гламурного вечора представники різних сфер мистецтва та бізнесу демонструють розкішні кутюрні вбрання відповідно до обраного Анною Вінтур дрескоду.

Цього року тема виставки, яка тішитиме відвідувачів музею, звучить як "Сплячі красуні: відродження моди", а ось тема дрескоду самого балу звучить як "Сад часу" і натхненням для неї стало оповідання Дж. Г. Балларда 1962 року.

Серед гостей Met Gala цього року з'явилася чарівна зірка "Сексу і міста" — акторка Сара Джессіка Паркер. Вона вибрала для свого виходу вбрання від бренду Richard Quinn.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Це була сукня міді з криноліновою спідницею і ніжного, практично тілесного відтінку, яку також прикрашали рукави три чверті, аплікація з білого мережива та кристалів.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Доповнила Сара Джессіка сукню великим капелюхом від Philip Treacy, який прикрашала брошка, а також довгою ниткою перлів на шиї, яка була від Beads of Paradise NYC.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Особливо чарівний вигляд мали її чоботи, які були зроблені в тон сукні і теж прикрашені камінням та мереживом. Ця модель взуття нагадувала ті, що носили у 19 столітті.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

У руках у зірки також була одна особлива деталь – срібна сумка з короткою ручкою, яку прикрашали стрази та торочка.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Коштовності Паркер були діамантовими і прикрашали її розкішне об'ємне волосся, вуха та руки. Серед брендів можна помітити Gray & Davis, Marlo Laz та Briony.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Сукня Richard Quinn, яку Паркер одягла, була представлена брендом у колекції весна-літо 2024 року. Цю колекцію дизайнер присвятив своєму батькові.

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