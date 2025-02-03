У костюмі і капелюсі-морячці: Біллі Айліш у мінімалістичному образі від Prada вийшла на червону доріжку

Біллі Айліш одна з перших з'явилася на червоній доріжці щорічної церемонії вручення нагород "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи вона обрала мінімалістичний лук у класичних кольорах від бренду Prada. На ній був чорний костюм оверсайз із ланцюгом на штанях та V-подібним вирізом на жакеті, із-під якого визирала біла сорочка на ґудзиках. Взута вона була у чорне взуття на зручних підборах.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Біллі доповнила стильним чорним капелюхом-морячкою Prada і чорними сонцезахисними окулярами Chrome Hearts.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Потім до артистки на червону доріжку вийшов її брат – співак і композитор Фіннеас О'Коннелл, відомий як FINNEAS. Він був одягнений у коричневий костюм і сорочку на ґудзиках. На обличчі у співака були сонцезахисні окуляри з рожевими лінзами, а на шиї – золотий ланцюжок із підвіскою.

Фіннеас О'Коннелл і Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Читайте також: