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У капелюсі та блакитній сукні з високим розрізом: Катя Осадча в ефектному образі з'явилася на "Вечорі прем'єр"

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У капелюсі та блакитній сукні з високим розрізом: Катя Осадча в ефектному образі з'явилася на "Вечорі прем'єр"

Катя Осадча/Фото Final Cut Media

Ведуча постала перед глядачами у яскравому луці.

У палаці "Україна" відбувся концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", телеверсію якого покажуть 26 грудня на каналі "1+1".

Господиня вечора - Катя Осадча - з'явилася на сцені в ефектному аутфіті. На ній була розкішна блакитна сукня максі із високим розрізом та оголеними плечима. Розріз дозволив ведучій продемонструвати свої стрункі ноги.

Катя Осадча/Фото Final Cut Media / ©
Катя Осадча/Фото Final Cut Media

Рукава вбрання переходили у величезний бант ззаду.

Сукню Катя поєднала із капелюхом кольору фуксії і з атласними туфлями на шпильках такого самого кольору.

Катя Осадча/Фото Final Cut Media / ©
Катя Осадча/Фото Final Cut Media

У Осадчої було розпущене волосся і макіяж з акцентом на очах. Лук вона доповнила елегантними довгими сережками з камінням.

У концерті цього вечора взяло участь багато українських зірок: Ірина Федишин, NK, гурт MOZGI, KAZKA, Tvorchi Alekseev, DOROFEEVA, Оля Полякова, DZIDZIO, Сергій Бабкін, Michelle Andrade, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Олександр Пономарьов, "Воплі Відоплясова", KADNAY, Lida Lee, Wellboy, Melovin, Kalush, Jerry Heil та інші.

Ірина Федишин/Фото Final Cut Media / ©
Ірина Федишин/Фото Final Cut Media
Tvorchi/Фото Final Cut Media / ©
Tvorchi/Фото Final Cut Media
DOROFEEVA/Фото Final Cut Media / ©
DOROFEEVA/Фото Final Cut Media
DZIDZIO і Оля Полякова/Фото Final Cut Media / ©
DZIDZIO і Оля Полякова/Фото Final Cut Media
NK/Фото Final Cut Media / ©
NK/Фото Final Cut Media
Оля Полякова/Фото Final Cut Media / ©
Оля Полякова/Фото Final Cut Media
Олександр Пономарьов і DZIDZIO/Фото Final Cut Media / ©
Олександр Пономарьов і DZIDZIO/Фото Final Cut Media
Сергій Бабкін/Фото Final Cut Media / ©
Сергій Бабкін/Фото Final Cut Media
Melovin/Фото Final Cut Media / ©
Melovin/Фото Final Cut Media

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