У капелюсі та блакитній сукні з високим розрізом: Катя Осадча в ефектному образі з'явилася на "Вечорі прем'єр"

Ведуча постала перед глядачами у яскравому луці.
У палаці "Україна" відбувся концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", телеверсію якого покажуть 26 грудня на каналі "1+1".
Господиня вечора - Катя Осадча - з'явилася на сцені в ефектному аутфіті. На ній була розкішна блакитна сукня максі із високим розрізом та оголеними плечима. Розріз дозволив ведучій продемонструвати свої стрункі ноги.
Рукава вбрання переходили у величезний бант ззаду.
Сукню Катя поєднала із капелюхом кольору фуксії і з атласними туфлями на шпильках такого самого кольору.
У Осадчої було розпущене волосся і макіяж з акцентом на очах. Лук вона доповнила елегантними довгими сережками з камінням.
У концерті цього вечора взяло участь багато українських зірок: Ірина Федишин, NK, гурт MOZGI, KAZKA, Tvorchi Alekseev, DOROFEEVA, Оля Полякова, DZIDZIO, Сергій Бабкін, Michelle Andrade, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Олександр Пономарьов, "Воплі Відоплясова", KADNAY, Lida Lee, Wellboy, Melovin, Kalush, Jerry Heil та інші.
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