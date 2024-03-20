У капелюсі та чорному вбранні: Пріянку Чопру сфотографували в аеропорту Мумбаї

Приянка Чопра — акторка, модель та переможниця конкурсу "Міс світу-2000" — прилетіла зі своєю маленькою донькою Малті на батьківщину до Індії. Зірку сфотографували в аеропорт Мумбаї, коли вона несла малечу на руках і йшла до машини.

На Пріянці були вільні чорні штани та майка, які вона поєднала із зручним взуттям на низькій підошві та стильним капелюхом. Макіяж акторка зробила лаконічний і одягла кілька золотих прикрас — ланцюжок із кулоном, браслет на зап'ястя, а також сережки.

Маленьку Малті Пріянка одягла у картатий костюм зеленого кольору, що складався з майки та штанів. Також на дівчинці були білі крокси.

Пріянка Чопра з донькою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Малті народилася у січні 2022 року за допомогою сурогатної матері, але передчасно, тому провела деякий час у відділенні інтенсивної терапії. Перший вихід у світ дівчинки відбувся 2023 року, коли вона разом із мамою прийшла підтримати батька Ніка Джонаса – його попгурт Jonas Brothers отримали знакову нагороду – зірку на Алеї слави у Голлівуді.

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