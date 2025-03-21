У капелюсі та шкіряних штанах: Наомі Кемпбелл відвідала Лувр і зробила фото біля "Мони Лізи"

Супермодель цікаво провела час у Франції зі своїми дітьми та друзями.

54-річна британська модель Наомі Кемпбелл показала у своєму Instagram серію фото, зроблених у Франції. Вона відвідала один із найбільших та знаменитих музеїв світу – Лувр.

instagram.com/naomi

Для такого культурного проведення часу модель обрала total black-лук. Вона одягла чорну куртку, яку поєднала з шкіряними штанами та фетровим капелюхом. Наомі зробила фото біля картини італійського художника Леонардо да Вінчі "Мона Ліза".

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

З собою в музей модель взяла своїх дітей – трирічну доньку та півторарічного сина. Вона зробила з ними фото, але, як завжди, зі спини – обличчя дітей Наомі приховує.

instagram.com/naomi

"Провести вечір у Луврі було здійсненням мрії — тієї, яку я завжди хотів розділити з сім'єю, коханими та друзями. Це був дійсно особливий момент, і я глибоко вдячна Лоренсу де Карсу та Олів'є Габе, Лувру та неймовірній команді, які зробили це можливим. Зустріч з Моною стала кульмінацією незабутнього вечора. Я дорожитиму ним", - написала Кемпбелл під фото.

Раніше, нагадаємо, Наомі Кемпбелл приміряла образ платинової блондинки з короткою стрижкою. Вона стала головною зіркою нового випуску журналу i-D.

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