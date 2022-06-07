У капелюсі та шортах: Джулію Робертс заскочили у пляжному луку на зніманнях нового фільму

У капелюсі та шортах: Джулію Робертс заскочили у пляжному луку на зніманнях нового фільму

У Голлівуді розпочалася активна робота над новими проєктами.

Голлівудська акторка Джулія Робертс потрапила під приціл папараці на пляжі міста Сміттауна в державному парку "Затонулий луг", але вирушила вона туди не відпочивати, а працювати. Річ у тому, що акторка зараз задіяна у новій картині — фільмі "Залиш світ позаду".

Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Під час знімань Джулія з'явилася в коротких джинсових шортах, синій сорочці та капелюсі. У руці знаменитість несла ляпанці-в'єтнамки, а на очах у неї були окуляри-авіатори. Також у кадр потрапив актор Ітан Гоук, який також зіграє у цьому фільмі.

Джулія Робертс та Ітан Хоук / Фото: Getty Images

"Залиш світ позаду" розповість історію пари Аманди та Клея, які вирішують провести відпустку з дітьми в орендованому будинку на пляжі Лонг-Айленда. Проте господарі будинку раптово повертаються і повідомляють, що у Нью-Йорку сталася катастрофа – раптове відключення електроенергії. Тепер вони змушені провести під одним дахом довгий вікенд. Основою для фільму став роман Румаана Алама, а режисером виступив Сем Есмейл, відомий роботою над серіалом "Містер Робот". Цікаво, що проєкт був анонсований компанією Netflix 2020 року ще до публікації роману Алама.

Також у Голлівуді зараз активно працюють над біографічним фільмом про піаніста Леонарда Бернстайна та рімейком фільму 2018 року "Материнський інстинкт".

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