У капелюсі та срібному костюмі: модель Джулія Фокс показала свій новорічний аутфіт

Зірка зустріла Новий рік у компанії друзів на галасливій вечірці.

Епатажна американська модель Джулія Фокс, яка не раз 2023 року дивувала нас досить дивними і відвертими образами, вирішила розпочати новий 2024-й теж ефектно. Зірка прийшла на новорічну вечірку у срібному луку.

Джулія Фокс/фото: Julia Fox

Аутфіт Джулії складався з топу з довгими розкльошеними рукавами та асиметричним низом, який прикрашав також розріз і аплікація.

Також на ній була спідниця до колін із високим розрізом. На спідниці була така сама прикраса, як і на топі. Цими знімками вона поділилася у Instagram.

Джулія Фокс/фото: Julia Fox

Також модель надягла срібний капелюх з написом "Щасливого Нового року" і зробила дуже яскравий макіяж із коричневою помадою на губах та чорним підведенням очей.

Джулія Фокс/фото: Julia Fox

Джулія Фокс/фото: Julia Fox

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