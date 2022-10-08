У капелюсі та тісному корсеті: акторка Тейлор Расселл на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю

28-річна акторка Тейлор Рассел відвідала щорічний Лондонський кінофестиваль, де показували фільм за її участю — стрічку "Цілком і повністю" (Bones & All — англ.). У цій картині дівчина зіграла із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Для червоної доріжки Тейлор виблала дуже ефектний лук від культового французького Модного дому Schiaparelli, який вперше був представлений у кутюрній колекції осінь-зима 2022 року.

Вбрання складалося з тісної корсетної сукні, спідниця якої була драпована і прикрашена оксамитовими бантами на стегнах. Також у цьому образі був присутній укорочений жакет з вишивкою у вигляді виноградних грон.

Тейлор Рассел / Фото: Associated Press

Доповнювала образ капелюх з широкими крисами, оксамитовий чокер, капронові колготки та елегантні чорні туфлі з відкритою п'ятою.

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