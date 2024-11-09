У капелюсі та вбранні відтінку шампанського: гламурна Нікі Гілтон відвідала кінні перегони в Австралії

Молодша сестра Періс Гілтон одягла елегантне вбрання, яке підкреслювало її гарну бронзову засмагу і добре поєднувалося з улюбленими прикрасами.

Нікі Гілтон — справжня світська левиця, адже заради гламурної вечірки вона вирушила зі США до Австралії. Молодша сестра Періс Гілтон відвідала іподром Флемінгтон, де відбулися кінні перегони.

Відповідно до дрескоду заходу Гілтон одягла елегантне вбрання відтінку шампанського від бренду своєї подруги Rebecca Vallance. На Нікі був жилет з опущеними плечима, ґудзиками та поясом, який вона носила у поєднанні з плісованою спідницею міді та капелюшком-таблеткою, як колись носила Жаклін Кеннеді.

Але вона не була б собою, якби ще не додала гламуру до образу. Тому в руці жінка тримала невелику сріблясту сумку зі стразами та бантом від знаменитого бренду Judith Leiber, а взута була в розкішні мюлі з камінням та квітковим принтом від відомого взуттєвого бренду Manolo Blahnik. А ось головною родзинкою її образу стали прикраси з білими та жовтими діамантами.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Це вбрання Нікі за кольором дуже нагадало сукню, яку вона нещодавно носила. На один із заходів зірка прийшла у вбранні від Alice+Olivia з колекції весна-літо 2025 та гламурних туфлях від Aquazzura зі стразами. Колір її сукні з розрізом теж нагадував відтінок шампанського. Як бачите, прикраси на ній були ті самі.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

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