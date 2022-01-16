У капелюсі та з новим кольором волосся: Анна Делло Руссо на Тижні моди в Мілані

У капелюсі та з новим кольором волосся: Анна Делло Руссо на Тижні моди в Мілані

Образи Аанни ніколи не буваю нудними чи звичайними.

59-річна "вільна" редакторка Vogue, модниця та колекціонерка Анна Делло Руссо відвідала показ колекції бренду Dsquared2 осінь-зима 2022-2023, що відбувся у межах Тижня моди у Мілані.

На показ Аанна прийшла в чорному трикотажному комбінезоні в рубчик, туфлях на грубій підошві та яскравій дутій куртці. Образ вона доповнила дорогоцінним кольє на шиї, дуже яскравим макіяжем очей та капелюхом у ковбойському стилі. Також знаменита модниця кардинально змінила колір волосся і стала шатенкою, хоча, можливо вона просто змінила імідж за допомогою перуки.

Анна Делло Руссо / Getty Images

Бренд Dsquared2, показ якого відвідала Анна, був заснований дуетом дизайнерів з Канади, братами-близнюками Діном та Деном Кейтенами.

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