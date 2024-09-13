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У капелюсі та з шоппером: супермодель Сінді Кроуфорд сходила на ринок

У капелюсі та з шоппером: супермодель Сінді Кроуфорд сходила на ринок

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Зірка сама закуповує продукти, не користуючись послугами помічників.

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – показала у своєму Instagram, чим любить займатися у вихідні. Як виявилося, вона полюбляє ходити на фермерські ринки за свіжими овочами та фруктами.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

На нових фото у Мережі Сінді позує біля прилавка з овочами. Вона зазнімкована в джинсовій сорочці, спідниці з квітковим принтом і в солом'яному капелюсі, а під пахвою тримає великий шоппер для майбутніх покупок.

Після успішного шопінгу Кроуфорд балує себе здобною випічкою та чашкою кави – напевно, на строгих дієтах супермодель не сидить.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала свою першу обкладинку у Vogue. Потрапити на обкладинку цього легендарного глянцю мріють усі моделі, і вона змогла це зробити у 1987 році у віці 21 року.

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