У капелюсі та з шоппером: супермодель Сінді Кроуфорд сходила на ринок

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – показала у своєму Instagram, чим любить займатися у вихідні. Як виявилося, вона полюбляє ходити на фермерські ринки за свіжими овочами та фруктами.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

На нових фото у Мережі Сінді позує біля прилавка з овочами. Вона зазнімкована в джинсовій сорочці, спідниці з квітковим принтом і в солом'яному капелюсі, а під пахвою тримає великий шоппер для майбутніх покупок.

Після успішного шопінгу Кроуфорд балує себе здобною випічкою та чашкою кави – напевно, на строгих дієтах супермодель не сидить.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала свою першу обкладинку у Vogue. Потрапити на обкладинку цього легендарного глянцю мріють усі моделі, і вона змогла це зробити у 1987 році у віці 21 року.

Читайте також:

Стильні образи Сінді Кроуфорд (14 фото)