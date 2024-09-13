У капелюсі та з шоппером: супермодель Сінді Кроуфорд сходила на ринок

Зірка сама закуповує продукти, не користуючись послугами помічників.
58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – показала у своєму Instagram, чим любить займатися у вихідні. Як виявилося, вона полюбляє ходити на фермерські ринки за свіжими овочами та фруктами.
На нових фото у Мережі Сінді позує біля прилавка з овочами. Вона зазнімкована в джинсовій сорочці, спідниці з квітковим принтом і в солом'яному капелюсі, а під пахвою тримає великий шоппер для майбутніх покупок.
Після успішного шопінгу Кроуфорд балує себе здобною випічкою та чашкою кави – напевно, на строгих дієтах супермодель не сидить.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала свою першу обкладинку у Vogue. Потрапити на обкладинку цього легендарного глянцю мріють усі моделі, і вона змогла це зробити у 1987 році у віці 21 року.
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