У капелюсі від Руслана Багінського: красива Моніка Беллуччі на сторінках глянцю

59-річна акторка та модель – Моніка Беллуччі – стала головною зіркою травневого випуску Harper's Bazaar Brasil. На обкладинці глянцю актриса з'явилася у чорному жакеті з широкими плечима від Balenciaga, а також у кольє від Tiffany зі смарагдами.

Але на особливу увагу заслуговує образ зірки, що складається з чорної сукні Wolford і чорного капелюха з широкими полями від українського дизайнера Руслана Багинського.

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Слід зазначити, що італійка вже з'являлася у фотосетах у вбранні українських дизайнерів. Наприклад, для Marie Claire France вона позувала у довгій чорній сукні від Anna October.

Фото: Instagram Моніки Беллуччі

До речі, на Каннському кінофестивалі, що проходить зараз, колишній чоловік Моніки — 57-річний актор Венсан Кассель — вивів у світ нову пасію. Його новою коханою стала 27-річна модель Нара Баптіста.

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