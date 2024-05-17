У капелюсі з вуаллю: елегантна Розі Гантінгтон-Вайтлі на садовій вечірці в Букінгемському палаці

Модель стала гостею другої королівської Garden Party.
Король Чарльз та королева Камілла вітали VIP-гостей на сонячному заході у саду Букінгемського палацу. Цього разу на захід приїхали представники мистецтва, культури, телебачення, моди та кіно. Серед них була і 37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі. У своєму Instagram вона показала свій елегантний лук.
Розі з'явилася у довгій молочній сукні з кейп-накидкою від Emilia Wickstead, туфлях із пряжкою від Manolo Blahnik, трендовою зараз сумкою ALAÏA, а також у молочному капелюсі з вуаллю. Волосся модель випрямила, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі та накладні вії.
Гантінгтон-Вайтлі зробила кілька фото під час вечірки, у тому числі зняла короля та королеву.
А також показала кілька кадрів зі своїми двома дітьми, швидше за все, фото було зроблено до або після заходу, оскільки до самого Букінгемського палацу Розі прибула сама.
Нагадаємо, раніше модель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як її бойфренд – Джейсон Стейтем – займається гончарством.
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