У капелюсі з вуаллю: елегантна Розі Гантінгтон-Вайтлі на садовій вечірці в Букінгемському палаці

Король Чарльз та королева Камілла вітали VIP-гостей на сонячному заході у саду Букінгемського палацу. Цього разу на захід приїхали представники мистецтва, культури, телебачення, моди та кіно. Серед них була і 37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі. У своєму Instagram вона показала свій елегантний лук.

Розі з'явилася у довгій молочній сукні з кейп-накидкою від Emilia Wickstead, туфлях із пряжкою від Manolo Blahnik, трендовою зараз сумкою ALAÏA, а також у молочному капелюсі з вуаллю. Волосся модель випрямила, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі та накладні вії.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Гантінгтон-Вайтлі зробила кілька фото під час вечірки, у тому числі зняла короля та королеву.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

А також показала кілька кадрів зі своїми двома дітьми, швидше за все, фото було зроблено до або після заходу, оскільки до самого Букінгемського палацу Розі прибула сама.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше модель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як її бойфренд – Джейсон Стейтем – займається гончарством.

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