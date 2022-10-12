У капелюсі з вуалю та спідниці з турнюром: Крістін Девіс у незвичайному образі на зніманнях серіалу "І просто так…"

Реліз другого сезону відбудеться 2023 року, але точна дата прем'єри поки що не розголошується.
5 жовтня у Нью-Йорку стартували знімання другого сезону сиквела "Секс і місто" — мінісеріалу "І просто так…". Минулого року це шоу наробило багато галасу через постійні скандали, але все ж таки HBO Max вирішили продовжити його. Оскільки одним із героїв серіалу є саме місто Нью-Йорк, знімання відбуваються безпосередньо на його вулицях.
Папараці вже кілька разів помічали Сара Джесіку Паркер за роботою, а тепер настала черга її колеги — акторки Крістін Девіс, яка в цьому шоу виконує роль Шарлотти Йорк.
Акторку сфотографували в дуже цікавому образі — вбранні в стилі кінця 19 століття, але трохи вдосконаленому. Образ Крістін складався зі шкіряного корсету з ефектним декольте у формі серця та смугастої шовкової спідниці з турнюром у вигляді банта. Такий елемент туалету був у моді у 1870-1880-х роках. У ті часи також були дуже модними приталені силуети та корсети, також в обробці вбрання та аксесуарів часто використовувалися стрічки та мережива.
Саме тому в образі героїні був приталений жакет кольору фуксії, шкіряні рукавички, черевики на дуже високих підборах і капелюх-котелок, прикрашений вуаллю. Шию акторки доповнювала чорна стрічка зав'язана на бант, а ось у руці вона тримала батіг.
З якої саме нагоди Шарлотта одягла в серіалі це незвичайне і яскраве вбрання, поки що залишається таємницею, але все ж сміємо припустити, то прямувала героїня в ньому на якийсь костюмований бал. Не виключено, що в серіалі "І просто так..." Шарлотта Йорк буде запрошена на Met Gala — найрозкішніший благодійний захід Нью-Йорка.
Читайте також:
- Шарлотта із "Сексу і міста": що ми знаємо про непросту долю акторки Крістін Девіс
- У яскравих образах: Крістін Девіс та Ніколь Арі Паркер на зніманнях серіалу And Just Like That...
- У кежуал-образі: зірка "Сексу і міста" Крістін Девіс сфотографувалася із собаками
- Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс: зірки на прем'єрі нового "Сексу і міста"