У капелюсі з вуалю та спідниці з турнюром: Крістін Девіс у незвичайному образі на зніманнях серіалу "І просто так…"

Реліз другого сезону відбудеться 2023 року, але точна дата прем'єри поки що не розголошується.

5 жовтня у Нью-Йорку стартували знімання другого сезону сиквела "Секс і місто" — мінісеріалу "І просто так…". Минулого року це шоу наробило багато галасу через постійні скандали, але все ж таки HBO Max вирішили продовжити його. Оскільки одним із героїв серіалу є саме місто Нью-Йорк, знімання відбуваються безпосередньо на його вулицях.

Папараці вже кілька разів помічали Сара Джесіку Паркер за роботою, а тепер настала черга її колеги — акторки Крістін Девіс, яка в цьому шоу виконує роль Шарлотти Йорк.

Акторку сфотографували в дуже цікавому образі — вбранні в стилі кінця 19 століття, але трохи вдосконаленому. Образ Крістін складався зі шкіряного корсету з ефектним декольте у формі серця та смугастої шовкової спідниці з турнюром у вигляді банта. Такий елемент туалету був у моді у 1870-1880-х роках. У ті часи також були дуже модними приталені силуети та корсети, також в обробці вбрання та аксесуарів часто використовувалися стрічки та мережива.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Саме тому в образі героїні був приталений жакет кольору фуксії, шкіряні рукавички, черевики на дуже високих підборах і капелюх-котелок, прикрашений вуаллю. Шию акторки доповнювала чорна стрічка зав'язана на бант, а ось у руці вона тримала батіг.

З якої саме нагоди Шарлотта одягла в серіалі це незвичайне і яскраве вбрання, поки що залишається таємницею, але все ж сміємо припустити, то прямувала героїня в ньому на якийсь костюмований бал. Не виключено, що в серіалі "І просто так..." Шарлотта Йорк буде запрошена на Met Gala — найрозкішніший благодійний захід Нью-Йорка.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

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