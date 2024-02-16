У каптурі та з декольте: Флоренс П'ю на презентації "Дюни" у Лондоні в блискучому шоколадному вбранні

Цього разу акторка відмовилася від прозорого тюльового вбрання, в якому раніше часто з'являлася, віддавши перевагу дуже елегантній і жіночній моделі.

У четвер, 15 січня, у Лондоні відбулася прем'єра фільму режисера Дені Вільнева "Дюна: Друга частина", зібравши на червоній доріжці весь акторський склад.

Флоренс П'ю, яка у картині виконує роль принцеси Ірулан, з'явилася перед камерами у довгій сукні зі шлейфом від бренду Valentino, створеного П'єрпаоло Піччолі.

Сукня мала глибоке декольте з драпуванням, каптур і відкриту спину. Тканина вбрання повністю розшита лелітками, через що красиво сяяла у світлі софітів, а внутрішня частина каптура виконана з ніжного шовку.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Доповнила образ Флоренс розкішними золотими та діамантовими прикрасами від брендів De Beers та Maria Tash – це були каблучки, сережки та парні браслети-манжети.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Волосся дівчині уклали в елегантну хвилю, на обличчі зробили вечірній макіяж у ніжних відтінках та виразними бровами, ідеально зачесаними вгору.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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